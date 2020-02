Mileproroghe: Mulè (FI), governo si conferma nemico di imprenditori e commercianti

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma su Twitter che "il Pd cala la maschera e si mostra per quel che è: il partito delle tasse" e poi spiega: "‪Il no al rinnovo della cedolare secca per gli affitti commerciali è un errore gravissimo. Questo è un governo allo sbando, nato con giochi di Palazzo, nemico di imprenditori e commercianti". (Rin)