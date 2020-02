Milleproroghe: Rossomando (Pd), da Meloni propaganda stonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla situazione della Casa internazionale delle donna, la vice presidente del Senato Anna Rossomando dichiara: "Giorgia Meloni esulta per aver fatto, a suo dire, saltare un finanziamento alla Casa internazionale delle donne. Poi definisce la Casa una 'associazione di sinistra' e parla di finanziamento elettorale da parte del ministro Gualtieri. Evidentemente Giorgia Meloni ignora completamente cosa sia la Casa internazionale delle donne, la sua storia, le attività e il lavoro che si svolgono. È veramente stonato che sia proprio una donna a fare propaganda contro le donne". (Com)