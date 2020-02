Rifiuti Roma: Lega, gestione rifiuti 5Stelle fallimento che paga Paese

- La gestione dei rifiuti targata Cinque stelle "è un completo fallimento, certificato dalle evidenze, quando non sfocia dell'illecito, come riconosciuto anche dal Procuratore Generale De Siervo, nel caso dell'organizzazione dell'intero ciclo a firma Raggi-Zingaretti". Lo dichiarano, in una nota, i senatori della Lega in commissione Ambiente Luca Briziarelli, Paolo Arrigoni, Francesco Bruzzone e Giuliano Pazzaglini. "L'arretratezza e il loro ideologismo - aggiungono - impediscono l'adozione di un sistema industriale che valorizzi la risorsa-rifiuto, consentendo di produrre energia dalla percentuale non recuperabile e non comprendere che la termovalorizzazione rimane l'orizzonte più prossimo per gestire la percentuale dei rifiuti che resta irrecuperabile, ne è la dimostrazione più evidente. In un Paese come l'Italia, che sconta una disomogenea distribuzione degli impianti di gestione, questa miope visione, obbliga -come nel caso della Raggi - a trasferire i rifiuti fuori regione o addirittura a varcare i confini nazionali, con un forte dispendio di denaro pubblico e un aumentato congestionamento delle arterie dal nostro Paese, sulle quali si riversano migliaia di tir carichi di rifiuti. Chi risponde che per costruire un termovalorizzatore servono molti anni dimostra poco amore per le nostre comunità: averne costruito uno a suo tempo avrebbe risparmiato a Roma lo scempio della discarica di Malagrotta".(Com)