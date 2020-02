Coronavirus: Crippa (M5s), da Mattarella esempio ed equilibrio

- Il deputato M5s, Davide Crippa, afferma di aver "molto apprezzato la visita di oggi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso la scuola 'Daniele Manin', nel quartiere Esquilino di Roma" e su Facebook aggiunge: "Una scuola che si distingue per la multiculturalità e dove è presente una forte rappresentanza di bambini della comunità cinese residenti in Italia. Dal capo dello Stato è venuto un importante messaggio contro ogni forma di pregiudizio nei confronti di questa comunità, vittima, nei giorni scorsi, a causa delle notizie sul coronavirus, di alcuni episodi intollerabili e inaccettabili". Crippa quindi rimarca: "Con il suo solito equilibrio e il suo esempio ci esorta a non dare retta alle fake news allarmistiche, che hanno circolato sull’infezione da coronavirus, e a non dare seguito all’ignoranza di alcuni, ma a continuare nella convivenza civile, nel rispetto reciproco. La circostanza che abbia deciso di fare questo gesto simbolico in una scuola - conclude - è ancora più apprezzabile in quanto luogo di incontro multiculturale per eccellenza". (Rin)