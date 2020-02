Lavoro: Bilotti e Adelizzi (M5s), soddisfatti per convocazione Mise su Treofan di Battipaglia (Sa)

- “C’è grande soddisfazione per la convocazione del tavolo ministeriale, ma anche conferma che il livello di attenzione sulla vertenza Treofan continuerà a restare alto, perché si possa giungere al più presto a una soluzione positiva e definitiva per i lavoratori”. Lo hanno affermato in una nota i deputati del Movimento 5 stelle Cosimo Adelizzi e Anna Bilotti dopo la convocazione al Mise, per il 20 febbraio, di un nuovo incontro sul futuro dello stabilimento di Battipaglia. Adelizzi e Bilotti hanno spiegato: "In questi mesi abbiamo seguito passo dopo passo la vertenza, presenziando a tutti i tavoli al Ministero al fianco dei lavoratori e dei sindacati. Abbiamo altresì sollecitato a più riprese la convocazione di un nuovo incontro su cui i vertici ministeriali, che ringraziamo, ci hanno sempre rassicurato e che oggi trova conferma in un documento ufficiale". Quindi i due deputati M5s hanno concluso: "Siamo quindi soddisfatti, ma sappiamo che questo è soltanto uno dei passi avanti che bisogna fare. Sarà necessario continuare a monitorare la vicenda, senza proclami ma con la massima attenzione e con un lavoro quotidiano. Su questo, oggi come nei mesi passati, ribadiamo il nostro impegno". (Ren)