Milano: Consiglio comunale non vota su via a Borrelli, da giunta parere negativo

- Dopo il mancato voto sull'intitolazione di una via a Bettino Craxi, il Consiglio comunale di Milano si è impantanato anche sulla mozione che chiedeva la stessa onorificenza sull'ex procuratore capo di Milano, scomparso nel luglio 2019, Francesco Saverio Borrelli. Il Movimento 5 Stelle, dopo che il centrodestra ha depositato le mozioni per Craxi, ne ha predisposta una analoga per Borrelli. Al momento della discussione, tuttavia, l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno ha espresso il parere negativo della giunta, ricordando che il Comune ha deciso due anni fa di non derogare alla legge per cui le intitolazioni delle vie vengono fatte dopo dieci anni dalla morte del personaggio. “Una decisione - ha sottolineato Del Corno - presa in commissione con il parere favorevole di Simone Sollazzo del Movimento 5 Stelle”. È stato il capogruppo del Pd Filippo Barberis, a quel punto, a chiedere che la discussione delle mozione venisse rimandata, "perché - ha spiegato - un voto contrario non sia interpretato in modo distorto". "A Borrelli - ha ricordato Barberis - abbiamo riconosciuto infatti l’Ambrogino d’oro alla Memoria, ma sulle intitolazioni abbiamo preso questa decisione di non derogare ai dieci anni". "Credo - ha concluso il capogruppo dem - che questa mozione inoltre nasca in chiave strumentale sull’onda di quella presentata su Craxi”. Al momento di votare sul rinvio i consiglieri del Movimento 5 Stelle insieme a quelli del centrodestra hanno lasciato l'Aula, annullando la votazione, per mancanza del numero legale. Anche a un appello successivo, il numero legale non è stato raggiunto, quindi la seduta è stata chiusa. (Rem)