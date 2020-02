Libia: missione Onu condanna distruzione santuario sufi a Sirte

- La Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) condanna la distruzione del santuario sufi di Zawit Bin Issa a Sirte, avvenuta nella giornata di ieri, assieme all'arresto di diversi fedeli sufi nella stessa città. Lo si legge in una nota. Unsmil ricorda che tali incidenti "violano la libertà religiosa e il diritto a non essere soggetti ad arresti arbitrari". "La distruzione di luoghi sacri è anche proibita dal diritto umanitario internazionale, e gli attacchi intenzionali a monumenti religiosi costituiscono crimini di guerra", riferisce ancora la missione. L'Unsmil, conclude la nota, invita le autorità che controllano la città di Sirte ad aprire un'indagine e a portare i responsabili davanti alla giustizia. (Lit)