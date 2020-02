Regione Lazio: Lombardi replica a Rauti, sconfessa capogruppo di Fd'I nelle Marche

- "Deduco che la senatrice Isabella Rauti sconfessa la propria capogruppo in Regione Marche, Elena Leonardi (Fratelli d' Italia), firmataria di una mozione per l'istituzione dei Centri di trattamento dei soggetti maltrattanti, visto che critica il M5s Lazio per la stessa proposta". Replica così la capogruppo del M5s in Regione Lazio Roberta Lombardi alla vicepresidente di Fratelli d'Italia Isabella Rauti che con una nota aveva accusato il M5s del Lazio di aver presentato una risoluzione per dare "un'abitazione agli aguzzini che perpetrano i maltrattamenti in famiglia". (Rer)