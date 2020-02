Imprese: Enel, risultati preliminari 2019 in crescita, Ebitda ordinario a 17,9 miliardi di euro (2)

- I ricavi ammontano a 80,3 miliardi di euro, in aumento di 4,6 miliardi di euro (+6,1 per cento) rispetto ai 75,7 miliardi di euro realizzati nel 2018. La variazione è riconducibile all’andamento positivo di Infrastrutture e Reti, in particolare in America Latina, principalmente per il contributo di Enel Distribuição São Paulo in Brasile e la sistemazione di partite regolatorie pregresse in Argentina nonché di Generazione Termoelettrica e Trading in Italia per le maggiori attività di trading e per gli effetti connessi all’applicazione delle recenti interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (Ifric). Tale variazione positiva è stata solo in parte compensata dai minori ricavi da vendita sui Mercati Finali in Spagna e Italia. L’Ebitda ordinario ammonta a 17,9 miliardi di euro, in crescita del 10,5 per cento rispetto ai 16,2 miliardi di euro del 2018. Tale incremento è principalmente attribuibile alla crescita di Infrastrutture e Reti in America Latina, riconducibile soprattutto al contributo di Enel Distribuição São Paulo e al miglioramento del quadro regolatorio e tariffario in Brasile e in Argentina, quest’ultimo a seguito di un accordo raggiunto tra Edesur e il governo locale per la definizione di partite regolatorie pregresse; alla variazione positiva di Generazione Termoelettrica e Trading connessa essenzialmente alle attività in Spagna, America Latina e Italia. (segue) (Com)