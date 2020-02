Imprese: Enel, risultati preliminari 2019 in crescita, Ebitda ordinario a 17,9 miliardi di euro (3)

- In particolare, in Spagna l’incremento è prevalentemente attribuibile alla maggiore produzione di energia da fonte nucleare nonché agli effetti positivi derivanti dalla sospensione dell’applicazione di talune imposte sulla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, mentre in America Latina la variazione è riconducibile ai migliori margini realizzati dalla centrale di Fortaleza in Brasile e alla rilevazione di un indennizzo per recesso anticipato su un contratto di fornitura di energia elettrica in Cile; alla crescita del margine relativo ai Mercati Finali, essenzialmente conseguente all’acquisto di Enel Distribuição São Paulo e allo sviluppo del mercato libero in Italia, i cui effetti sono stati solo parzialmente compensati dalla riduzione riscontrata nel mercato regolato. L’Ebitda (margine operativo lordo), che include gli effetti delle operazioni straordinarie, è pari a 17,7 miliardi di euro (16,3 miliardi di euro nel 2018, +8,6 per cento) e presenta un andamento positivo, sostanzialmente in linea con quello dell’Ebitda ordinario. (segue) (Com)