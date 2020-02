Imprese: Enel, risultati preliminari 2019 in crescita, Ebitda ordinario a 17,9 miliardi di euro (4)

- L’Indebitamento finanziario netto a fine 2019 è pari a 45,2 miliardi di euro, in aumento del 10 per cento rispetto ai 41,1 miliardi di euro rilevati a fine dicembre 2018. Tale incremento è riconducibile principalmente (i) al fabbisogno generato dagli investimenti del periodo, alla prima applicazione del principio contabile Ifrs 16, all’acquisizione di alcune società dalla joint venture Egpna Rep, all’andamento sfavorevole dei tassi di cambio e al pagamento di dividendi. Il maggiore indebitamento è stato in parte compensato dai positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa, nonché dalla cessione di talune società di Enel Green Power negli Stati Uniti e in Brasile e della Generazione Termoelettrica in Italia ed in Russia (centrale di Reftinskaya). La consistenza del personale a fine 2019 è pari a 68.253 unità (69.272 unità alla fine del 2018). Nel corso del 2019, il Gruppo Enel ha prodotto complessivamente 229,1 TWh di elettricità (250,3 TWh nel 2018), ha distribuito sulle proprie reti 504,0 TWh (484,4 TWh nel 2018) ed ha venduto 301,7 TWh (295,4 TWh nel 2018). In particolare, nel corso del 2019 all’estero il Gruppo Enel ha prodotto 182,2 TWh di elettricità (197,1 TWh nel 2018), ha distribuito 279,4 TWh (257,9 TWh nel 2018) e ha venduto 204,2 TWh (191,1 TWh nel 2018). (Com)