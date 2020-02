Cultura: Casellati a Padova, "Città dipinta" segno di eccellenza e unicità resa immortale da Giotto

- Il presidente del Senato Elisabetta Casellati aprendo l’evento organizzato in occasione della candidatura Unesco di "Padova Urbs Picta" ha affermato che "La città dipinta è una dimostrazione di eccellenza ed unicità resa immortale da Giotto e dagli impareggiabili artisti che nel XIV secolo trassero dal maestro stimolo e ispirazione". La seconda carica dello Stato ha poi aggiunto: "Raccontare questi luoghi significa raccontare la nostra storia, la nostra identità; significa onorare i talenti che hanno reso l'Italia conosciuta e amata in tutto il mondo, in ogni epoca. Se Padova è uno scrigno di ineguagliabile valore, di bellezza assoluta e di fascino senza tempo - ha continuato il presidente del Senato - la forza delle sue istituzioni pubbliche, sociali, culturali ed economiche ne ha sancito il ruolo di protagonista del presente e del futuro. Un ruolo - ha concluso - che può e deve renderci orgogliosi di essere cittadini di questa città, di questa Regione, di questa nazione". (Com)