Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIncontro "BullisNo. Chi bulla perde", organizzato in occasione della Giornata Nazionale contro bullismo e cyberbullismo. Oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale interverranno la segretaria generale di 'Fare x bene ets' Giusy Laganà, la direttrice marketing e E-commerce gruppo Ovs Monica Gagliardi. Nell'ambito dell'incontro il consiglio intermunicipale dei ragazzi e delle ragazze della città di Milano presenterà il Manifesto Nazionale BullisNO.Palazzo Marino, Sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 9)Cerimonia di premiazione della XXI edizione del Premio alla Virtù Civica 'Panettone d'oro' 2020 alla presenza dell'amministrazione comunale e della Città Metropolitana di Milano. Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, coordinerà la premiazione.Teatro dell'Arte della Triennale, viale Alemagna 6 (ore 17.30)REGIONEL'assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, partecipa domani, alla presentazione del progetto di cooperazione 'Orobikeando - ciclovie di connessione fra turismo lento ed enogastronomia' e interviene alla successiva tavola rotonda.Bim Adda, via Lungo Mallero A. Diaz 18, Sondrio (ore 9.30)L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, interviene al convegno 'La prevenzione in senologia: progetto per le donne della Polizia di Stato'. Un incontro dedicato alla tutela della salute del personale di Polizia di Stato e all'importanza della diagnosi precoce e degli esami strumentali.Questura di Milano ,via Fatebenefratelli 11, Sala Scrofani (ore 9.30)L'assessore regionale al Bilancio, Finanze e Semplificazione, Davide Carlo Caparini, interviene su delega del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al convegno 'ISTAT: Imprese che guardano al futuro tra opportunità e nuove sfide. I primi risultati del censimento permanente 2019'.Palazzo Mezzanotte, piazza Affari 6 (ore 10)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, interviene a Varese, all'iniziativa 'Mafia e antimafia al nord, mai più soli contro il pizzo'.L'appuntamento, organizzato dall'associazione antiracket e antiusura 'Sos Italia libera'.Aula Magna Università Insubria, Via Ravasi 2, Varese (ore 11)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontra la Comunità Cinese e le Associazioni dei Commercianti di Via Paolo Sarpi a Milano. Il governatore lombardo viene accolto dal console generale della Repubblica Popolare Cinese, Song Xuefeng, e dai presidenti delle Associazioni Cinesi di Milano e della Lombardia. Sono presenti anche il sottosegretario ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali, Alan Christian Rizzi, e il presidente della Commissione consigliare Attivita' Produttive, Gianmarco Senna.Via Paolo Sarpi 11 (davanti al ristorante 'Jubin') (ore 15)Convegno organizzato dal gruppo Pd per presentare una ricerca di Ipsos "Giovani in Lombardia: una libertà limitata?". Intervengono il capogruppo al Consiglio regionale Fabio Pizzul e i consiglieri Pd Jacopo Scandella, Paola Bocci e Gigi Ponti, Luca Comodo di Ipsos, Franco Taverna, segretario generale della Fondazione Exodus e Pierpaolo Triani, ordinario di pedagogia all'Università Cattolica.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 17.30) (segue) (Rem)