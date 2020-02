Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEConvegno organizzato da ISTAT e Borsa Italiana "Imprese che guardano al futuro tra opportunità e nuove sfide". Saluti istituzionali dell'ad di Borsa Italia Raffaele Jerusalmi, del presidente Istat Gian Carlo Blangiardo, del presidente del Consiglio comunale di Milano Lamberto Bertolè e del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Conclude (ore 12.45 circa) il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni. Nel corso della mattinata intervengono, tra gli altri, il presidente di Borsa Italiana Andrea Sironi, il vicepresidente di Confindustria e e presidente di Piccola Industria Carlo Robiglio, il vice presidente Abi Flavio Valeri, il vice presidente nazionale Unioncamere Leonardo Bassilichi.Palazzo Mezzanotte, piazza Affari (dalle 10.00)Fabrizio Sala (VicePresidente Regione Lombardia), Wang Huijuan (Console Cinese), Mariastella Gelmini (Camera dei Deputati) e Franco D'Alfonso (Consigliere Comunale Milano) incontrano i rappresentanti delle Associazioni cinesi per fare il punto della situazione sul Coronavirus e per prospettare i futuri scenari commerciali.Ristorante Junyue, via Valtellina 65 (ore 12)Convegno sulla prescrizione "Imputato a vita? No grazie", promosso dal Dipartimento delle Professioni di Forza Italia. Partecipano il commissario milanese di Forza Italia Cristina Rossello, il coordinatore lombardo Massimiliano Salini, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano Vinicio Nardo, il presidente della Camera Penale di Milano Andrea Soliani, il presidente del Movimento Forense Antonino La Lumia, il segretario di Piattaforma Milano Andrea Del Corno, il responsabile del Laboratorio Giustizia "Mi'mpegno" Angelo De Riso e il giornalista Giovanni Jacobazzi. Le conclusioni saranno affidate a Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. A moderare l'evento Carmelo Ferraro.Via S. Maurilio 4 (ore 18.30)Presentazione della prossima edizione di HOMI Fashion&Jewels (fieramilano dal 15 al 18 febbraio) e preview stampa della mostra "BE A SWEETHEART", organizzata con Poli.design.Palazzo Giureconsulti, piazza dei Mercanti 2 (ore 12.00)Seminario su "Come si adattano le città al cambiamento climatico". Intervengono Pietro Mezzi, consigliere delegato all'ambiente della Città Metropolitana di Milano; Lorenzo Bono di Ambiente Italia; Piero Pelizzaro, chief resilience officer City of Milan; Damiano Di Simone, coordinatore scientifico di Legambiente Lombardia; Matteo Colle, head Relazioni esterne e CSR di Gruppo CAP e l'attore e registra Andrea Brunello, A seguire lo spettacolo "Pale Blue Dot".Pacta Teatro, via Ulisse Dini 7 (ore 18.15)MONZAIl sindaco Dario Allevi e l'assessore alla Sicurezza Federico Arena con il Comandante della Polizia locale Pietro Curcio presentano alla stampa il report sulle Attività di Polizia Urbana - anno 2019.Comune di Monza - Sala Giunta, 2° piano, piazza Trento e Trieste (ore 14.00) (Rem)