Serbia: da Ue 138 milioni di euro per progetti legati ad economica, scienza e sviluppo

- Il governo serbo e l'Unione europea hanno firmato oggi, a Belgrado, un accordo relativo ad un pacchetto di sovvenzioni dal valore di 138,55 milioni di euro, per progetti riguardanti l'economia, la scienza, lo stato di diritto e lo sviluppo. L'accordo è stato siglato dal ministro per l'Integrazione europea serbo, Jadranka Joksimovic, e dal commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi, alla presenza del presidente serbo Aleksandar Vucic. Joksimovic ha affermato, in una conferenza stampa, che la Serbia, in quanto paese candidato ad entrare nell'Unione, sta già ricevendo circa 200 milioni di euro di sovvenzioni provenienti da fondi destinati ai paesi in trattativa con l'Ue (Ipa). Negli ultimi dieci anni, l'Ue ha donato oltre 2,5 miliardi di euro alla Serbia per aiutarla a raggiungere gli standard europei. (Seb)