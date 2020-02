Infrastrutture: oggi al Mise tavolo di monitoraggio sul porto di Brisndisi (2)

- "Il rilancio del porto di Brindisi è una delle priorità del governo e per questo motivo abbiamo ritenuto doveroso avviare un confronto sinergico, tra tutte le parti interessate, al fine di sostenere lo sviluppo di tutta l’area industriale, garantendo il rilancio produttivo e tutelando i lavoratori", ha sottolineato la sottosegretaria Todde, che ha assicurato che "il confronto proseguirà anche nell'ambito dei tavoli sul 'phase out' dal carbone, già avviati al Mise, in modo da coniugare la decarbonizzazione con una produzione sostenibile anche dal punto di vista ambientale". La sottosegretaria si è impegnata a coinvolgere anche Invitalia in vista del prossimo incontro sul porto di Brindisi che si terrà al ministero. (Com)