Marche: Cesetti, via libera dal Mise a piano riconversione industriale Fermo e Macerata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è svolta oggi, nella sede del Ministero dello Sviluppo economico a Roma, la riunione conclusiva del gruppo di coordinamento e controllo dell'area di crisi complessa del distretto fermano-maceratese, che ha validato il progetto di riconversione e riqualificazione industriale". Lo ha fatto sapere in una nota la Regione Marche. Soddisfatto l'assessore regionale Fabrizio Cesetti che in una nota congiunta con il presidente della provincia di Fermo Moira Canigola e di quello di Macerata Antonio Pettinari: "Si sta avviando al termine un percorso lungo ma efficace, costruito con il Mise e con il territorio, con il supporto di Invitalia, per promuovere lo sviluppo delle attività di impresa, per il rilancio delle opportunità occupazionali e per valorizzare tutte le potenzialità di quest'area". Quindi ha aggiunto: "Il Prri mette a disposizione dell'area strumenti per l'ampliamento e la diversificazione produttiva delle imprese esistenti, per la tutela ambientale, per l'innovazione di prodotto, organizzativa e commerciale, per la digitalizzazione dei processi aziendali. Ma anche misure di politica attiva del lavoro per incoraggiare l'autoimprenditorialità dei disoccupati, per favorire il loro inserimento occupazionale nelle imprese, per contrastare il precariato e favorire il lavoro stabile e per la formazione continua. Per realizzare questo ambizioso progetto la Regione Marche mette a disposizione circa 15 milioni di euro".(Ren)