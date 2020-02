Libia: inviato Onu Salamé, la prossima tornata di colloqui si terrà a Ginevra il 26 febbraio

- La prossima tornata di colloqui sulla crisi libica si terrà a Ginevra il prossimo 26 febbraio. Lo ha annunciato l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, in una conferenza stampa. In questi giorni si sono tenuti gli incontri della commissione militare formata da cinque funzionari militari per ciascuna delle parti in conflitto. Secondo quanto riferito lo scorso 4 febbraio dall'inviato Onu, Ghassan Salamé, le due parti - il Governo di accordo nazionale (Gna) di Fayez al Sarraj e l'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar - stanno mostrando “una sincera volontà” ad avviare negoziati. I colloqui in corso a Ginevra si svolgono due settimane dopo il vertice internazionale di Berlino, avvenuto il 19 gennaio, organizzato per spingere le parti in conflitto a intraprendere un percorso di negoziazione verso una soluzione politica della crisi e ad applicare pienamente l’embargo sulle armi delle Nazioni Unite che attualmente viene regolarmente violato. (Res)