Regione Lazio: Ciani (Demos), linee guida per affetti da Adhd

- Approvata oggi dal Consiglio regionale con voto all'unanimità una mozione volta alla predisposizione di linee guida per la corretta presa in carico e il trattamento delle persone affette da disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (Adhd). La proposta di Paolo Ciani, capogruppo di Democrazia solidale demos, è finalizzata a promuovere, mediante accordi con i competenti servizi sanitari regionali, procedure uniformi per la pressa in carico e la cura dei soggetti affetti da questo disturbo. Così commenta Paolo Ciani: "Sono felice per l’approvazione di questa mozione. Le line guida rappresentano infatti un primo passo per dare risposte efficaci e più uniformi a tante famiglie che si trovano ogni giorno a gestire difficoltà molto significative. La nostra proposta nasce proprio dal dialogo con queste famiglie che abbiamo incontrato più volte. Ascoltare le persone e partire dai loro bisogni e problemi reali aiuta a predisporre interventi adeguati e concreti. Grazie a queste linee guida, mi auguro che tutti i bambini e ragazzi con disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività riceveranno un trattamento uniforme nella presa in carico e nelle cure, com'è giusto avvenga da parte del servizio pubblico. Sarà nostra cura, con l’aiuto delle associazioni e delle famiglie, collaborare con esperti e uffici competenti per implementare la decisione approvata oggi in Consiglio". (Com)