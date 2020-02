Torino: processo Ream, procura chiede 1 anno e due mesi per sindaca Appendino

- Un anno e due mesi per Chiara Appendino, sindaca di Torino, e il suo assessore al bilancio, Sergio Rolando; un anno per Paolo Giordana, ex capo di gabinetto. Ecco le richieste di condanna formulate oggi dalla procura per gli imputati nel processo Ream. Oggi in tribunale, dove era presente la prima cittadina, c'è stata la requisitoria dell’accusa. La cornice è il bilancio del 2016, nel quale secondo i pm la Città avrebbe garantito il pareggio cancellando 5 milioni di caparra dai conti pubblici. Nel procedimento sono imputati per falso in atto pubblico e abuso d'ufficio Appendino, Rolando, Giordana e il dirigente del Comune di Torino Paolo Lubbia. Quest'ultimo ha scelto il rito ordinario e non l'abbreviato e nella seduta odierna nei suoi confronti è stato richiesto il rinvio a giudizio. (Rpi)