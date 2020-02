Cina-Arabia Saudita: coronavirus, telefonata fra presidente Xi e re Salman

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha avuto una conversazione telefonica con il re saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud, con il quale ha discusso degli sforzi per combattere e controllare la nuova epidemia di coronavirus. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", Xi ha affermato di apprezzare che il re Salman e la parte saudita abbiano ripetutamente espresso il proprio sostegno alla Cina in questo momento critico, dimostrazione di sincera amicizia e dell'alto livello di partenariato strategico globale tra i due paesi. "La parte cinese è pronta a collaborare con l'Arabia Saudita per sostenere i reciproci interessi verso un maggiore sviluppo delle relazioni bilaterali", ha aggiunto Xi. Il leader cinese ha affermato che l'intero paese ha adottato misure di prevenzione e controllo più approfondite e rigorose contro l'epidemia. "Allo stato attuale, questi sforzi stanno producendo risultati positivi, ha spiegato Xi. (segue) (Cip)