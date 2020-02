Cina-Arabia Saudita: coronavirus, telefonata fra presidente Xi e re Salman (2)

- Il presidente ha sottolineato che la Cina ha una forte capacità di mobilitazione e una ricca esperienza nella risposta a incidenti di salute pubblica ed è pienamente fiduciosa di vincere la lotta contro l'epidemia. "Le forti misure adottate dalla Cina non sono solo responsabili della salute del popolo cinese, ma hanno anche dato enormi contributi alla sicurezza pubblica mondiale", ha detto Xi, aggiungendo che spera che altri paesi possano conoscere e seguire le raccomandazioni guida in materia di viaggi e salute rilasciato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "La parte cinese attribuisce grande importanza alla salute e alla sicurezza di tutti i cittadini stranieri in Cina, compresi i sauditi, e continuerà ad adottare misure efficaci per garantire il loro lavoro e le loro condizioni di vita", ha affermato Xi. Il presidente ha inoltre rassicurato che il governo cinese continuerà a lavorare con tutti i paesi, compresa l'Arabia Saudita, per gestire congiuntamente l'epidemia e mantenere la sicurezza della salute pubblica nella regione e nel mondo in uno spirito di apertura e trasparenza. (segue) (Cip)