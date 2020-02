Mercatone Uno: assessore Costi, assoluzione non toglie nulla a responsabilità imprenditoriali vecchia proprietà

- “L’assoluzione sul piano giudiziario non toglie nulla della responsabilità sul piano imprenditoriale della vecchia proprietà che ha causato ricadute sociali gravissime che sono sotto gli occhi di tutti”. Lo ha affermato in una nota Palma Costi, assessore regionale dell'Emilia Romagna alle Attività produttive. Costi ha aggiunto: "Quella del Mercatone Uno è una crisi di lunga data che abbiamo seguito fin dall’inizio e che attualmente vede i lavoratori con la cassa Integrazione e una procedura di vendita seguita dai curatori. Nella nostra Regione c'è la sede amministrativa e logistica dell’azienda, senza considerare l'indotto”. Quindi ha concluso: "Verificheremo con i curatori che effetti abbia questa sentenza sul processo di vendita, e certo non abbassiamo la nostra soglia di attenzione su questa situazione per la tutela dei lavoratori”. (Ren)