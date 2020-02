Rifiuti Roma: Lanzi (Pd), soddisfazione per voto consiglio regionale contro Monte Carnevale

- "Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità la mozione con la quale ha espresso la propria contrarietà alla delibera della Giunta Capitolina n. 325/2019 che ha individuato il sito di Monte Carnevale per la discarica di Roma e ha impegnato la Giunta regionale ad avviare tempestivamente gli interventi per la riqualificazione della Valle Galeria. Ringrazio tutti i consiglieri regionali che hanno contribuito a questo risultato. Questo voto dimostra che l'opposizione al sito di Monte Carnevale non è dettata dalla sindrome Nimby, ma dalla consapevolezza che la Valle Galeria è un territorio fortemente inquinato a causa della ex discarica di Malagrotta e dei tanti impianti industriali ancora presenti. Bene anche la richiesta contenuta nella mozione di mantenere l'Ato a sé stante per la città di Roma e l'autosufficienza nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti di ciascun Ato. Questa mozione è il giusto punto di equilibrio perché tutela contestualmente i cittadini dei comuni della Provincia di Roma, che con l'Ato autonomo di Roma città non riceveranno i rifiuti della Capitale, e i cittadini della Valle Galeria che subiscono ancora oggi l'inquinamento della discarica di Malagrotta attiva per 40 anni fino al 2013 e non ancora bonificata. Ora che anche il Consiglio regionale del Lazio ha bocciato la scelta di Monte Carnevale la Raggi ritiri la delibera e individui uno o più siti, lasciando in pace una volta per tutte la Valle Galeria." Lo dichiara in una nota Gianluca Lanzi, candidato presidente del centrosinistra nel Municipio XI. (Com)