Lodi: procuratore capo, verificato se treno avesse avuto via libera, ma non posso dire di più

- Mentre è stato accertato che c'erano stati dei lavori fino a poco tempo prima della partenza del treno, non è stato confermato se il Frecciarossa partito da Milano in direzione Salerno avesse avuto il via libera per fine lavori prima di partire. "Il luogo dell'incidente era stato interessato poche ore prima da lavori" ha chiarito il procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro, durante la conferenza stampa per il deragliamento del Freccia Rossa avvenuto questa mattina a Livraga in provincia di Lodi. "I lavori erano iniziati alle 4.30 del mattino e l'incidente è avvenuto alle 5.50 quando il treno era appena ripartito dalla stazione di Rogoredo". Il procuratore non ha però voluto rispondere a chi gli ha chiesto se il treno, prima della partenza, avesse avuto il via libera del fine lavori: "È una cosa che è stata verificata - ha concluso - su cui però non vorrei dare indicazioni perché non vi posso dire tutto in questo momento". (Rem)