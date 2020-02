Turismo: al Bit di Milano anche Miss Italia 2019 e la madre di Marco Pantani

- La presenza di Miss Italia 2019, Carolina Stramare, per celebrare la candidatura di Vigevano a capitale della cultura 2021 (lunedì 10 febbraio, ore 15), e di Tonina Belletti, mamma del campione di ciclismo di Marco Pantani (domenica 9 febbraio, ore 15.30) in occasione della presentazione del "progetto Pantani" che prevede l'installazione di una statua alta 6 metri dedicata al grande ciclista, da posizionare a 1.800 metri di altezza in località Plan di Monte Campione, in Valle Camonica. Saranno questi due dei momenti clou del ricco palinsesto di eventi che caratterizzeranno la presenza di Regione Lombardia alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano (fieramilanocity) dal 9 all'11 febbraio. "Saranno 64 - spiega l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni - gli operatori lombardi presenti. Professionisti del settore e visitatori saranno accolti dalla Regione in un'area espositiva di oltre 700 metri quadrati brandizzata #inLombardia. Dalle montagne ai laghi, dalla cultura all'arte, dai paesaggi mozzafiato sino ai percorsi enogastronomici: alla BIT 2020 la Lombardia si presenta con tutte le sue eccellenze, che ormai l'hanno fatta diventare una delle mete italiane più ambite a livello internazionale". Tra gli eventi in programma, in occasione della presentazione del calendario eventi turistico-sportivi che si svolgeranno in provincia di Varese nel 2020, sarà esposta una moto MV Agusta brutale 800 rosso in occasione del 75° anniversario della casa produttrice.(com)