Giappone: Di Maio, in contatto con i 35 connazionali a bordo della nave bloccata al porto di Yokohama

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha confermato di essere in continuo contatto con i 35 connazionali a bordo della nave giapponese bloccata al porto di Yokohama. "L’Unita di Crisi della Farnesina e la nostra ambasciata d'Italia a Tokyo stanno monitorando con grande attenzione il caso. Massimo impegno per tutelare i nostri connazionali", h ascritto su Twitter il ministro. I casi di infezione sinora accertati sono dunque 20. A bordo della nave da crociera Diamond Princess ci sono 2.666 passeggeri e 1.045 membri dell’equipaggio provenienti da 56 diversi paesi. La nave è stata posta in quarantena dopo che un passeggero da Hong Kong sbarcato dalla nave è risultato positivo al coronavirus. I passeggeri contagiati sono stati sbarcati e ricoverati in strutture ospedaliere specializzate: si tratta di quattro cittadini giapponesi, due statunitensi, due canadesi, un neozelandese e un taiwanese. (segue) (Res)