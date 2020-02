Imprese: Pella (Fi), fiera "Milano Unica" simbolo di creatività e sostenibilità da sostenere

- Il deputato Roberto Pella, Componente Commissione V Bilancio, Tesoro e Programmazione, ha dichiarato in una nota: "La 30esima edizione del Salone Italiano del tessile, Milano Unica, ha dimostrato, ancora una volta, di saper proiettare la migliore immagine dell'Italia nel mondo, anche in un momento così delicato per il settore, provato dalle incertezze politiche ed economiche nazionali e internazionali (-4,7% sul 2018) e aggravato da un quadro di salute pubblica a rischio determinato dall'epidemia da coronavirus sviluppatasi in Cine a dai tragici incendi in Australia che hanno inciso notevolmente sul prezzo della lana. Milano Unica ha voluto inviare un forte messaggio di impegno, oltre che di vicinanza: creatività e sostenibilità nell'industria della tessitura possono coesistere e, anzi, diventare il binomio fondante dell'azione imprenditoriale di questi anni, anche per meglio intercettare le richieste di un mercato in continua evoluzione. Il Governo dovrà saper fare sistema intorno alla filiera e sostenere al massimo il rilancio della tessitura made in Italy, a partire dal laniero che è il comparto preponderante che ha subito, per la prima volta dopo un quinquennio positivo, una flessione. L'export di tessuti è un asset chiave per il nostro Paese, anche dal punto di vista culturale, per poter veicolare messaggi di alta qualità e affidabilità che non ci possiamo permettere di abbandonare". (com)