Napoli: approvato dispositivo per transito bus turistici in ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dalla giunta De Magistris alla delibera che rende operativo il dispositivo relativo al transito dei bus nelle aree delle zone a traffico limitato del centro storico, di Posillipo e di San Martino. Stabilite anche le tariffe che saranno differenziate, in ragione alla classe ambientale dei bus e alle loro dimensioni. I promotori del provvedimento, il vicesindaco Enrico Panini e gli assessori comunali Alessandra Clemente e Eleonora De Majo hanno spiegato: "Dopo la sperimentazione adottata nel periodo natalizio e prorogata fino al 5 febbraio, dal 30 marzo avremo anche nella nostra città un dispositivo permanente che disciplina l’accesso dei bus turistici all’area monumentale di Napoli e interdice l’ingresso nelle vie più sensibili del centro antico. Da oggi alla data di partenza del disciplinare lavoreremo alacremente per implementare la piattaforma informatica per l’acquisto dei ticket, informare gli operatori economici interessati e regolare i rapporti tra il Comune ed Anm che gestirà le aree di sosta degli autobus, che garantiscono, a loro volta, più di 600 postazioni di sosta in punti strategici di interscambio con il sistema di trasporto pubblico".(Ren)