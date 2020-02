Sicilia: Musumeci istituisce undici nuovi ecomusei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, in qualità di assessore dei Beni culturali, ha firmato il decreto con cui sono stati riconosciuti undici ecomusei in tutta l'isola. Si tratta delle strutture "Mare memoria viva" a Palermo e "Madonie" a Castellana Sicula, nel Palermitano; "Grotta del Drago" a Scordia, "Cielo e Terra" ad Acireale, "Riviera dei Ciclopi" ad Acicastello, "Valle del Loddiero" a Militello Val di Catania, in provincia di Catania; "I luoghi del lavoro contadino" a Buscemi-Palazzolo Acreide e "Iblei" a Canicattini Bagni, nel Siracusano; "Cinque Sensi" a Sciacca e "I sentieri della memoria" a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento; "Rocca di Cerere Geopark" a Enna. Musumeci ha dichiarato: "Finalmente la Sicilia ha i primi ecomusei che arricchiranno l'offerta culturale della Regione, rafforzando la rete dei nostri attrattori turistici e coinvolgendo i territori e le comunità locali". (segue) (Ren)