Messico: ministro Finanze a "Nova", nostra economia scommette su investimenti privati

- L'economia messicana ha solide basi macroeconomiche e condizioni ideali per accogliere investimenti privati. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il ministro delle Finanze del Messico, Arturo Herrera Gutierrez. La nostra "è una economia con un quadro macroeconomico, di inflazione e di tasso di cambio molto stabile", ha sottolineato Herrera rivendicando la "prudenza" messa in atto dai governi che si sono succeduti negli ultimi 25 anni, una serie nella quale l'attuale esecutivo di Andres Manuel Lopez Obrador "non è certo l'eccezione". (segue) (Mec)