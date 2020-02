Messico: ministro Finanze a "Nova", nostra economia scommette su investimenti privati (2)

- D'altro canto, quella messicana è l'economia in sviluppo "più vicina al mercato più grande del mondo, quello degli Stati Uniti". Il ministro ha sottolineato quindi che l'esecutivo è estremamente "cosciente della rilevanza degli investimenti privati. Ogni peso messicano investito, il settore privato, nazionale come internazionale, ne investe almeno sette". Un dato che traduce l'importanza del capitale privato, sottolinea il titolare delle Finanze ricordando che si tratta di un capitolo su cui Città del Messico intende scommettere. "Il presidente è stato molto chiaro su questo, la maggior parte degli investimenti stranieri diretti seguono la regola del governo societario, in un contesto in cui l'esecutivo sta compiendo sforzi importanti contro la corruzione. (Mec)