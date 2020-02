Germania: ministro Finanze Scholz annuncia tagli alle tasse per le piccole imprese

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato che presenterà prossimamente una serie di misure volte a ridurre l'onere tributario sulle piccole imprese. In particolare, come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Scholz ha affermato: “Presenterò un insieme di provvedimenti per il miglioramento del regime fiscale delle piccole imprese”. Il ministro delle Finanze tedesco ha aggiunto: “Un elemento centrale può essere l'elaborazione di un modello con cui, in futuro, sia più facile per le società di persone passare al regime dell'imposta sulle imprese”. Tuttavia, Scholz non ha fornito né dettagli né un programma. Allo stesso tempo, il ministro delle Finanze tedesco ha ribadito di seguire da vicino l'andamento dell'economia della Germania, aggiungendo che, “se necessario, vi sarà una reazione con misure fiscali. A ogni modo, ha precisato Scholz, “ciò è necessario soltanto in caso di crollo dell'economia,che attualmente non stiamo vivendo, e certamente non siamo in crisi”. (Geb)