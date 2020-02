Emilia Romagna: Bonaccini, impegno su aree montagna sarà via maestra

- La Regione Emilia Romagna annuncia una nuova stagione di investimenti per le zone montate. In una nota, il governatore Stefano Bonaccini ha annunciato: “Avevo promesso che sarei ripartito da questi luoghi e l’ho fatto. Oggi la prima visita a Pievepelago, Riolunato e Fiumalbo, tre comuni della montagna modenese, per parlare con i sindaci e fare il punto sui progetti principali e i problemi aperti". Bonaccini ha aggiunto: "Il nostro impegno non si ferma e l’ascolto del territorio, senza distinzione di colore politico, sarà la nostra via maestra. Perché la collaborazione istituzionale e il bene dei cittadini vengono prima di ogni altra considerazione. E perchè questi territori, così preziosi da un punto di vista ambientale e paesaggistico, sono già ora e devono diventare sempre di più una risorsa per tutta la regione. Nella passata legislatura abbiamo fatto tanto per la montagna, ma vogliamo fare di più e meglio. Perchè se si sta bene a monte si sta meglio anche a valle”.(Ren)