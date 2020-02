Cina-Usa: Pechino si oppone a scambi ufficiali tra Washington e Taiwan

- La Cina si oppone a qualsiasi forma di scambio ufficiale tra gli Stati Uniti e Taiwan. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, in risposta a una domanda sulla visita del vicepresidente di Taiwan, William Lai, negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dai media taiwanesi, il vicepresidente eletto Lai ha compiuto un viaggio personale negli Stati Uniti. Lunedì, Lai avrebbe avuto un incontro di 70 minuti con i funzionari del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, lo riferisce "Cna" senza offrire dettagli su ciò che è stato discusso. Hua ha sottolineato che la posizione della Cina è coerente e chiara. "La Cina ha presentato dichiarazioni solenni alla parte Usa per aver permesso la visita di Lai, esortando Washington a rispettare il principio della Cina unica, a interrompere gli scambi ufficiali con Taiwan e ogni forma di contatto tra Lai e i leader statunitensi", ha affermato Hua. Il portavoce ha inoltre rimarcato che gli Stati Uniti dovrebbero gestire i problemi di Taiwan con prudenza e in modo adeguato e smettere di inviare segnali errati alle forze dell'"indipendenza di Taiwan" per evitare gravi danni alle relazioni bilaterali Cina-Stati Uniti. (Cip)