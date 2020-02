Albania-Nord Macedonia: ministro Finanze Denaj a Skopje, focus su cooperazione bilaterale (2)

- Tirana e Skopje stanno lavorando per mettere su uno sportello unico per tutti i servizi offerti al valico di frontiera di Qafe Thane, il più importante fra i due paesi. "Siamo verso la finalizzazione dell'accordo e nel giro di poche settimane potremmo firmare l'accordo. Ci sarà un'unica procedura doganale, favorendo il passaggio delle merci in tempi più brevi e con meno burocrazie e procedure", ha detto Denaj, dopo l'incontro con il ministro dell'Economia macedone, Kreshnik Bekteshi. Entrambi i paesi stanno attuando anche un progetto finanziato dalla Banca mondiale, nell'ambito del quale, due milioni di dollari sono destinati al miglioramento dell'infrastruttura, e allo scambio elettronico dei dati, agevolando l'attività commerciale tra l'Albania e la Macedonia del Nord. (Alt)