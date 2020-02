Germania: operazione polizia contro estrema destra in Assia, due arresti

- Si è conclusa con due arresti l'operazione contro l'estrema destra in Assia condotta oggi dalla polizia del Land. Durante l'azione “pianificata da tempo, riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sono stati perquisiti 12 tra appartamenti e altri immobili. Inoltre, sono state acquisite diverse prove. Tra il materiale sequestrato vi sono armi, narcotici, computer, smartphone oggettistica nazionalsocialista. All'operazione hanno preso parte anche le forze speciali della polizia dell'Assia, tra cui il reparto R. Si tratta di un'unità investigativa speciale istituita nella scorsa estate allo scopo di combattere la destra radicale. Il reparto R è stato formato a seguito dell'assassinio di Walter Luebcke, presidente del distretto governativo di Kassel. Esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) noto per le sue posizioni a favore dell'accoglienza degli immigrati in Germania e per la sua intransigenza contro l'estrema destra e la xenofobia, Luebcke è stato ucciso il 2 giugno scorso nella propria abitazione con un colpo di pistola alla testa, esploso da distanza ravvicinata. Arrestato con l'accusa di aver assassinato Luebcke, un estremista di destra è attualmente sotto processo. Il medesimo procedimento coinvolge altri due esponenti della destra radicale, accusati di complicità con il presunto assassino del presidente del distretto federale di Kassel. (Geb)