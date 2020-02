Algeria-Italia: Zona economica esclusiva, Algeri ottimista su risoluzione controversia

- Le autorità algerine sono ottimista circa una risoluzione positiva della controversia con l’Italia sui confini marittimi. Nel paese nordafricano sono convinti che i rapporti tra i due paesi non verranno danneggiati dalla Zona economica esclusiva marittima (Zee) proclamata unilateralmente dall’Algeria nel marzo 2018 e che lambisce le coste della Sardegna. "Le relazioni tra Algeri e Roma sono buone e i due paesi sono in consultazione permanente su questioni bilaterali e regionali", ha affermato una fonte del ministero degli Affari Esteri algerino a “Nova”. “Tra i due paesi c'è una grande cooperazione, i due ministri degli Esteri Sabri Boukadoum e Luigi Di Maio sono in contatto permanente. C'è una buona intesa sulle questioni delle migrazioni illegali, della Libia e anche sui dossier economici e commerciali bilaterali", ha aggiunto la fonte. Quella della Zee "è una questione puramente tecnica e i due paesi stanno già lavorando insieme per chiarire la faccenda", ha proseguito la fonte diplomatica algerina. L'ambasciata d’Italia ad Algeri, non a caso, ha concordato con le autorità algerine la formazione di una commissione tecnica mista per la delimitazione dei confini marittimi che presto inaugurerà i suoi lavori ad Algeri. (segue) (Ala)