Algeria-Italia: Zona economica esclusiva, Algeri ottimista su risoluzione controversia (2)

- Il tema in Algeria è emerso solo dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della regione di Sardegna, Mauro Pili, il quale ha accusato Algeri di aver “attaccato i confini internazionali a mare con decreto del presidente della Repubblica del 21 marzo del 2018”, mettendo “nero su bianco i nuovi confini della propria Zona economica esclusiva marittima”. Gli algerini sostengono che il decreto presidenziale algerino sia conforme all'articolo 55 della convenzione di Montego Bay del 1982, che offre ai paesi la possibilità di estendere per una distanza di 200 miglia nautiche dalla costa una propria zona economica esclusiva. L’Italia, da parte sua, non ha dichiarato una sua Zee, ma ha intavolato con gli algerini un negoziato sulla definizione dei confini delle rispettive zone. (segue) (Ala)