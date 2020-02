Algeria-Italia: Zona economica esclusiva, Algeri ottimista su risoluzione controversia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione evoca in particolare due temi delicati: da una parte il dossier migratorio, molto sentito soprattutto dall’opinione pubblica; dall’altra la partita strategica per le risorse energetiche nei fondati del Mediterraneo. Le autorità algerine hanno intercettato 3.053 algerini diretti verso la Sardegna nel corso del 2019, a fronte dei circa 1.000 arrivi registrati dal Viminale. A questi vanno aggiunto gli sbarchi autonomi non registrati con barchini di piccole dimensioni che hanno portato nell’isola italiana un numero imprecisato (forse qualche centinaio) di persone partite dall’Algeria e di cui non vi è traccia. Sono numeri tutto sommato esigui se comparati con i flussi di quattro o cinque anni fa e con altre rotte più brevi come ad esempio la traversata Tunisia-Sicilia. (segue) (Ala)