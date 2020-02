Algeria-Italia: Zona economica esclusiva, Algeri ottimista su risoluzione controversia (4)

- Più delicato è il tema degli idrocarburi. Nell'ottobre 2018, Algeri ha lanciato ufficialmente lo sfruttamento offshore degli idrocarburi sulla costa algerina, affidando a Eni e Total, in partnership con la compagnia statale Sonatrach, l’esplorazione di acque profonde praticamente inesplorate. Non è ancora chiaro se l'Algeria tenterà di rivendicare nei prossimi mesi i suoi presunti diritti di sfruttamento degli idrocarburi anche nelle acque prossime alla Sardegna. Nel novembre 2018, l'Italia ha protestato ufficialmente davanti alle Nazioni Unite, pochi mesi dopo l’approvazione del decreto algerino. Algeri ha fornito spiegazioni il 20 giugno 2019: "Il governo algerino rassicura il governo italiano della sua piena disponibilità a lavorare insieme, attraverso il dialogo, al fine di raggiungere una soluzione equa e reciprocamente vantaggiosa, sui limiti esterni della zona economica esclusiva Algeria e zona marittima italiana, in conformità con l'articolo 74 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”. Oggi, assicurano da Algeri, c'è ottimismo per una soluzione che soddisfi entrambe le parti. (Ala)