Dazi: Conte, misure Usa colpiscono tutti i Paesi europei, non solo consorzio Airbus

- I dazi imposti dall'amministrazione degli Stati Uniti sono indirizzati contro l’Unione europea nel suo insieme, dal momento che vanno a colpire tutti i paesi membri e non solo le nazioni aderenti al consorzio Airbus (Regno Unito, Francia, Spagna e Germania), anche se sono proprio queste ad aver subito le conseguenze maggiori. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il question time che ha avuto luogo oggi in Senato. "Anche l’Italia, pur essendo un Paese meno colpito rispetto alle nazioni del consorzio Airbus, ha subito danni ingenti, soprattutto in alcuni settori di eccellenza in termini di export come l’agroalimentare", ha detto il premier, aggiungendo che "la nostra azione è stata immediata, anzi preventiva, e condotta a più livelli: sul piano bilaterale, in Europa e con iniziative concrete a sostegno delle nostre imprese". "Continueremo a lavorare per difendere e promuovere gli interessi commerciali italiani, tenendo presente che gli Stati Uniti hanno già avviato le procedure per una possibile revisione della lista dei dazi Airbus, e nella consapevolezza che l’export e il made in Italy sono linfa vitale per la nostra economia", ha detto Conte, aggiungendo che "la questione dei dazi ha sempre occupato un posto di rilievo in tutte le nostre consultazioni con gli Stati Uniti. Durante la visita del presidente Sergio Mattarella a Washington lo scorso ottobre, così come nei miei ultimi colloqui con Donald Trump e con il vicepresidente Mike Pence abbiamo sempre cercato di richiamare l’attenzione degli Stati Uniti sulla posizione specifica dell’Italia, e sulla necessità di evitare una escalation commerciale di cui potrebbero trarre vantaggio solo i nostri concorrenti internazionali", ha poi spiegato il premier, sottolineando ancora una volta la necessità di "lavorare per sviluppare un’agenda economica e commerciale positiva tra Unione europea e Stati Uniti". (Ems)