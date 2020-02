Lucha y siesta: Di Biase (Pd), regione Lazio parteciperà ad asta, ottima notizia

- La decisione della Regione Lazio di partecipare all’asta pubblica riguardante l’immobile che ospita la Casa di Lucha y Siesta "è un’ottima notizia". Lo dichiara, in una nota, la consigliera del Pd Michela Di Biase. "La visita ai locali dell’immobile, annunciata dalla assessora Giovanna Pugliese, da parte dei funzionari della Regione - aggiunge - dimostra l’impegno concreto per trovare una soluzione nel rispetto del lavoro prezioso che il Lucha svolge da tanti anni nei confronti delle donne vittime di violenze e dei tanti bambini che vivono nell’immobile. Il Lucha y Siesta è un modello di cittadinaza attiva, è un’esperienza virtuosa da tutelare e di cui andare orgogliosi. Mi auguro che il comune si attivi per scongiurare il distacco delle utenze, atto che apparirebbe inspiegabile". (Com)