Bullismo: De Maio (Agenzia giovani), finanziati 84 progetti a favore ragazzi

- "Bullismo e cyberbullismo continuano ad essere purtroppo emergenze sociali molto forti ma è positivo riscontrare che i giovani siano i primi ad occuparsene". Lo ha affermato in una nota il direttore generale dell'agenzia nazionale per i giovani Domenico De Maio. Che ha aggiunto: "I numeri parlano chiaro. Tra il 2018 e il 2019, infatti, l'Agenzia ha finanziato 84 progetti su questi temi con un impegno di 1 milione e 438mila euro, in cui sono coinvolti 1606 tra ragazze e ragazzi, 231 dei quali provenienti da contesti svantaggiati e con minori opportunità. Grazie ad una delle giovani proposte come Marco Sentieri con il brano 'Billy Blu', l'argomento è tornato di grande attualità anche al Festival di Sanremo. Proprio durante la kermesse canora verrà presentato sul tema il cortometraggio in realtà virtuale che abbiamo patrocinato dal titolo 'La Stanza' con Michele Placido e diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo". (Ren)