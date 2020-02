India: ministro Esteri esorta l'industria ad investire maggiormente nell'Asia centrale (2)

- Jaishankar ha esortato le imprese indiane a interessarsi maggiormente al mercato dell'Asia centrale. "Spero che la portata economica dell'India possa crescere esponenzialmente nei prossimi anni”, ha affermato il ministro, che ha confermato come l’India abbia intrapreso progetti di sviluppo in vari settori in tutti gli stati dell'Asia centrale. Questo incontro è il quarto di una serie di conferenze sulla sicurezza marittima dell'Eas organizzate dal governo indiano: la prima è stata organizzata a Nuova Delhi a novembre 2015, la seconda a Goa a novembre 2016 e la terza a Bhubaneswar a giugno 2018. (Inn)