Città metropolitana Roma, Pacetti (M5s), approvato nuovo regolamento impianti termici

- Il consiglio della Città metropolitana di Roma ha approvato il nuovo regolamento degli impianti termici. Questo "ci consentirà di adeguarci alle normative vigenti e di creare un elenco dei manutentori, per favorire l'esecuzione di controlli e di avvenuta manutenzione degli impianti di riscaldamento". Lo dichiara, in una nota, Giuliano Pacetti, consigliere delegato all'Ambiente della Città metropolitana di Roma". Questo anche per disciplinare le procedure per la trasmissione del rapporto di avvenuta verifica, tramite il così detto 'Bollino' che potrà essere pagato direttamente con il sistema di 'Pago Pa' sul sito della Città metropolitana. Abbiamo definitivamente regolato una materia che da tempo era purtroppo lasciata a un sistema poco chiaro e trasparente". Sul sito della Città metropolitana di Roma tutti i riferimenti e gli indirizzi per le ditte interessate. (Com)