Giustizia: attesa per vertice su prescrizione, Pd e M5s arroccati su proprie posizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera ripartenza del governo, attesa all'indomani del voto in Emilia Romagna e Calabria, stenta a vedersi. Da un lato la prescrizione e dall'altro le concessioni autostradali continuano a tenere l'esecutivo in stand by. Anzi, forse, col passare delle ore, quello cui si assiste è un sempre maggiore arroccamento delle forze di maggioranza sulle rispettive posizioni. Un chiarimento definitivo, in effetti, soprattutto a partire dalla riforma della giustizia, ancora non c'è stato ma c'è attesa per il vertice di questa sera, convocato a palazzo Chigi per le 18.30. Dopo il tentativo fatto dal presidente del Consiglio con il cosiddetto lodo Conte tutto è di nuovo alla casella di partenza, con il Movimento cinque stelle e il Partito democratico impegnati a difendere le proprie linee politiche. Un irrigidimento sul quale ha pesato non poco il posizionamento di Italia viva che, con Matteo Renzi, ha più volte ribadito di essere pronta a votare il ddl a firma dell'azzurro Enrico Costa sulla prescrizione. Che col passare delle ore la mediazione, in capo al premier, diventi sempre più difficile lo rivelano anche le parole espresse oggi da un esponente di spicco del M5s come Roberta Lombardi. La capogruppo de Cinque stelle in regione Lazio, che nei giorni scorsi aveva sottolineato come il Movimento parlasse "la stessa lingua" del Pd, infatti, questa mattina, in una lettera aperta su "La Repubblica", indirizzata al segretario del Pd Nicola Zingaretti, è tranchant. Da Lombardi arriva un invito al segretario dem a premere l'acceleratore "per trovare una convergenza che porti a due risultati fondamentali per la credibilità politica ed etica di noi tutti". E i punti su cui insiste sono proprio l'abolizione della prescrizione e la revoca delle concessioni autostradali. (segue) (Rin)