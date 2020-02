Giustizia: attesa per vertice su prescrizione, Pd e M5s arroccati su proprie posizioni (2)

- "Si tratta - scrive Lombardi - di due provvedimenti su cui non possiamo fare sconti e su questo spero che tu riesca a portare tutto il Pd, e le relative compagini, sul terreno che abbiamo scelto insieme per portare avanti degli obiettivi comuni". Con tanto di avviso finale ai naviganti: "Una sfida - sottolinea infatti l'esponente del Movimento - per questo governo che ha tutto da guadagnare per la sua credibilità, oltre che per la sua stessa sopravvivenza. Giusto per richiamare la sfida lanciata proprio da te, Nicola: se non ci sono risultati dobbiamo prenderne atto". Parole che sembrano in qualche modo avvicinare Lombardi alle posizioni dell'ex capo politico Luigi Di Maio, che ha addirittura chiamato alla piazza per il 15 febbraio, spiegando che "non è una questione economica ma di giustizia sociale" perché dal taglio dei vitalizi alla riforma, appunto, della prescrizione, si tenta di rimettere in discussione quanto fatto fino a ora. Dal canto suo, Zingaretti sempre questa mattina è tornato a martellare sul governo e, intervenendo a "Circo massimo" su Radio Capital, ha ribadito il mantra "o si passa da parole ai fatti o il governo si indebolisce". Mentre sul nodo prescrizione ha pungolato il premier a intervenire: "Credo che il presidente del Consiglio debba mettere in campo una mediazione in fretta". Non senza avvertire: "Se ciò non avviene le strade, a mio avviso, sono due: o si rinvia o noi metteremo ai voti la nostra proposta di legge". Di fronte a questo arroccamento, quindi, la palla torna nel campo di palazzo Chigi. (Rin)