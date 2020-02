Intesa Sanpaolo: oggi a Milano incontro sul progetto "Giovani e Lavoro"

- Appuntamento oggi a Milano con l’incontro relativo al progetto Giovani e Lavoro realizzato da Intesa Sanpaolo per favorire l’accesso di giovani tra i 18 e i 29 anni al mondo del lavoro, colmando il disallineamento di competenze tra domanda e offerta nel mercato occupazionale. Il programma, finalizzato a formare in Italia circa 5.000 giovani entro il 2021 in ambiti per i quali sono emerse più forti le esigenze delle imprese rispetto al personale formato da assumere, ossia il settore informatico, della ristorazione/alberghiero e delle vendite, sarà illustrato nel corso della tavola rotonda da Paolo Bonassi, Executive Director Strategic Support di Intesa Sanpaolo, Gianluigi Venturini, Direttore Regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo e da Oscar Pasquali, Country manager Generation Italy alla presenza di alcune aziende coinvolte nel progetto fra cui: Gianluca Berghella, Presidente e CEO Armundia Group, Fausto Caravello, Responsabile HR Kasanova, Caterina Magni, Socio Libraccio, Alessandro Malacart, CFO Digital Magics e David Ranucci, Fondatore e Socio Giulio Pane e Ojo (Rugantino). Ai giovani il Programma offre formazione gratuita finalizzata allo sviluppo di competenze tecniche, attitudinali e comportamentali (soft skills). Alle aziende Giovani e Lavoro garantisce un bacino di persone formate secondo le loro esigenze. Ad oggi, su oltre 9.300 giovani candidati al Programma, oltre 700 studenti sono stati inseriti in aula, con un tasso di assunzione dell’80% per i primi studenti diplomati. Sono oltre 1.000 le imprese coinvolte tramite gli incontri sul territorio. Tutti i costi del progetto, inclusi quelli della individuazione dei candidati e dell’erogazione dei corsi di formazione, sono interamente coperti da Intesa Sanpaolo, rendendone la fruizione totalmente gratuita sia per i partecipanti che per le aziende interessate alle potenziali assunzioni. (segue) (com)