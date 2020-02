Sicilia: dissesto idrogeologico, affidata progettazione per consolidamento Maletto (Ct)

- "A Maletto, nel Catanese, si convive da decenni con il pericolo di frane e smottamenti che, dal pendio di contrada Spirini nella zona a monte, possano raggiungere il centro del paese. Per questo motivo l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce, ha infatti finanziato la progettazione esecutiva per il consolidamento del versante di sud-est che oggi viene affidata, con procedura negoziata e per un importo di 40mila euro al raggruppamento di professionisti coordinato dallo Studio Lo Presti di Capo d'Orlando". Lo ha reso noto la Regione Sicilia. che ha annunciato l'avvio della procedura per rimettere in sicurezza il territorio.(Ren)